Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der erste Waldfriedhof im Kreis ist am Krottelbacher Kaiserberg eröffnet worden. Es gibt bereits Reservierungen, um Urnen am Fuße einer Eiche oder Buche in dem einsamen Waldstück bestatten lassen zu können. Markiert werden die Grabstätten mit Messingschildern, Grabschmuck ist nicht erlaubt.

Eine ruhige, besinnliche Atmosphäre herrscht in dem kleinen Waldstück zwischen Krottelbach und dem St. Wendeler Stadtteil Bubach. Vogelgezwitscher durchbricht die Stille. Inmitten