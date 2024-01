Die Tafel in Lauterecken erhält Geld aus dem Winterhilfefonds des Bistums Speyer. Ein vierstelliger Betrag konnte nun abgerufen werden.

Inge Lütz aus Oberweiler-Tiefenbach, ehemalige Vorsitzende der Pfarrei Hl. Franz Xaver Lauterecken, übergab über die Pfarrgemeinde 1500 Euro an die Tafel. Das Geld in Form von Wertgutscheinen nahmen Hans Habermann und Silvia Graf von der Lauterecker Tafel entgegen. Es werde für den Zukauf von Lebensmitteln eingesetzt.

Wie Habermann auf Nachfrage der RHEINPFALZ berichtet, versorgt die Lauterecker Tafel aktuell besonders viele Personen. Er zeigte sich dankbar für die Unterstützung aus dem Bistumsfonds. Insgesamt seien es derzeit 110 Abholer bei der Tafel. Es habe sogar ein Aufnahmestopp verhängt werden müssen, so der Vorsitzende der Tafel weiter.

Sonderetat zur Verfügung gestellt

Das Bistum Speyer stellt seit dem vergangenen Januar seinen katholischen Pfarrgemeinden und der Caritas einen Sonderetat von rund 1,5 Millionen Euro für Winter-Hilfsaktionen zur Verfügung. Damit unterstützt das Bistum Menschen, die aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation in Not geraten sind. Mit Blick auf gestiegene Preise für Energie und Lebensmittel betonte Bischof Karl-Heinz Wiesemann: „Angesichts dessen ist es unser Auftrag als Kirche, Hoffnungszeichen zu setzen und ganz konkret Menschen in Notlagen zu helfen.“