In der jüngsten Kreisausschusssitzung haben sich die Mitglieder im nichtöffentlichen Teil unter anderem mit der Ausschreibung des Buslinienbündels im Landkreis Kusel beschäftigt. Wie Landrat Otto Rubly vorab noch informierte, hat sich der Kreis bereits 2023 mit dem Nahverkehrsplan beschäftigt. Unter anderem sollen Kleinbusse und Ruftaxis ab Sommer 2025 die Menschen im Landkreis zu ihrem Ziel bringen. Laut Rubly waren die Vorbereitungen für die Ausschreibung schon weit fortgeschritten, als Vertreter der Landkreise Kusel und Kaiserslautern am 9. April nach Mainz ins Umwelt- und Mobilitätsministerium eingeladen worden seien. Rubly: „Dort wurde uns gesagt, dass die Ausschreibung für unser Bündel Pfälzer Bergland deutlich günstiger werden muss.“ Die Forderung habe er deutlich zurückgewiesen. Gerade die Hauptlinien im Kreis zu reduzieren würde keinen Sinn ergeben. Rubly kündigt an: „Wir werden ausschreiben.“ Gleichzeitig kritisierte er das von den Grünen geführte Ministerium: „Es kann doch nicht sein, dass diejenigen, die den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs fordern, uns jetzt gleichzeitig die Gelder streichen wollen.“