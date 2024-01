Der Landfrauenverband Pfalz hat eine neue Geschäftsführerin für die Kreisverbände Kusel, Kaiserslautern und Donnersberg. Seit Anfang Januar ist Carmen Westermann aus Offenbach-Hundheim Nachfolgerin von Stefanie Becker, die diese Aufgabe für zwei Jahre übernommen hatte.

Carmen Westermann ist gelernte Bürokauffrau und Arzthelferin. Beruflich war die zweifache Mutter bereits bei unterschiedlichen Firmen sowie in Arztpraxen tätig. Zu ihren Aufgaben bei den Landfrauen gehören unter anderem die Planung und Organisation von Veranstaltungen sowie Verwaltungsaufgaben und die Mitgliederpflege, berichtet die 56-Jährige aus Offenbach-Hundheim.

An ihrer neuen Tätigkeit mit einem Stellenumfang von 25 Stunden pro Woche reize sie unter anderem der Kontakt mit Menschen. Bereits in den ersten beiden Wochen habe sie viele neue Leute kennengelernt, „das macht einen Riesenspaß“, berichtet Westermann. Unter anderem war sie mit beim Frauen-Landtag in Mainz, wo es um Frauen in der Politik ging.

Privat ist Westermann vielfach sozial und ehrenamtlich tätig. Unter anderem engagiert sie sich im Vorstand des Vereins „Musik gegen Krebs“.

Info

Die Kreis-Geschäftsführerin der Landfrauen ist telefonisch unter 0178 8701024 zu erreichen, per E-Mail unter kusel@landfrauen-pfalz.de; kl@landfrauen-pfalz.de; donnersbergkreis@landfrauen-pfalz.de. Die Geschäftszeiten sind montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 13 Uhr und von 16 bis18 Uhr sowie mittwochs von 14 bis 19 Uhr.