Kurz vor der Generalprobe herrscht am Freitagnachmittag geschäftiges Treiben in der Glantalschule: 65 Kinder, ihre Musiklehrer und viele ehrenamtliche Helfer haben die ganze Woche geprobt. Alle sind sichtlich erschöpft – und voller Vorfreude auf die Vorführung vor den Eltern am Samstag.

„We will, we will – rock you!“ Das Lied ist schon zu erkennen, obwohl der Junge am Keyboard nur ein paar Tasten anschlägt. Zögernd, aber immer bestimmter. Und angefeuert