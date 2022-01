Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei Ulmet am Montagmorgen appelliert Landrat Otto Rubly, auf die sogenannten Montagsspaziergänge im Kreis zu verzichten. Die Polizeikräfte seien durch die Täterfahndung gebunden, daher gebiete es die Vernunft und die Achtung, auf die Teilnahme an den Versammlungen in Kusel und Waldmohr zu verzichten. Die Gegenkundgebung werde Rubly zufolge nicht stattfinden. In der Telegram-Gruppe „Freiheitsboten Landkreis Kusel“ gab es am Vormittag unterschiedliche Beiträge: Einige Gruppenmitglieder kündigten an, dennoch an der Versammlung teilnehmen zu wollen, andere wollen auf andere Orte ausweichen. Zudem wurden Vorschläge geäußert, zwar teilzunehmen, dabei allerdings Kerzen und Blumen in Gedenken an die getöteten Polizisten abzulegen.