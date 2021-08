Die Kreisstraße 34 wird am 7. und 8. August wegen des ADAC Potzberg-Slaloms zwischen dem Altenglaner Ortsteil Mühlbach und Föckelberg für den Verkehr gesperrt. Auch für Radfahrer und Fußgänger gibt es kein Durchkommen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wird die Straße am Samstag, 7. August, von 8.30 bis 21.30 Uhr und am Sonntag, 8. August, von 7.30 bis 20 Uhr gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt von Mühlbach über die B 423 nach Gimsbach, von dort über die L 364 nach Neunkirchen und dann über die K 34 nach Föckelberg und umgekehrt.