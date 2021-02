Die Kreisstraße 37 zwischen Hausweiler und der Einmündung zur Bundesstraße 270 ist ab Montag, 22. Februar, bis 31. März gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mitteilte, werden in dieser Zeit die Fahrbahn erneuert und Schutzplanken eingebaut. Nach Abschluss der Arbeiten wird dem LBM zufolge auch die Strecke zwischen Buborn und Hausweiler gesperrt. Bis Mai soll dann die Brücke über den Rötelbach erneuert werden. Kosten der Maßnahme: rund 800.000 Euro.

Die Arbeiten haben Auswirkungen auf den Busverkehr – in beiden Orten wird eine provisorische Haltestelle eingerichtet. Wie die Kreisverwaltung Kusel am Donnerstag mitteilte, müssen die Fahrten der Linien 266 und 267 angepasst werden. Insbesondere im Schülerverkehr ergeben sich laut Kreisverwaltung geänderte Fahrzeiten und -wege. Informationen zu den veränderten Fahrplänen werden über Aushänge an den jeweiligen Haltestellen sowie im Internet unter www.vrn.de und www.dbregiobus-mitte.de bereitgestellt. Telefonische Auskünfte unter 0621 1077077 und 06381 6089449.