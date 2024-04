Pünktlich zum Jahr der Tuba will das Kuseler Musikantenland sein besonderes Kleinod, eine der größten Tuben der Welt, in Szene setzen. Das Instrument, das 1899 vom Instrumentenbauer Sander in Wolfstein gebaut wurde, wurde bislang noch nie in einem Orchester eingesetzt. Das soll sich nun ändern.

Aus diesem Anlass hat Musikantenland-Preisträger Roland Vanecek einen Techno-Tune für Blasorchester und die größte Tuba der Welt geschaffen, die er in Kooperation mit dem Projekt „Westpfälzer Musikantenland“ bei einem Videodreh am 10. Mai für die Nachwelt festhalten möchte. Menschen aus der Region sollen dazu beitragen, die außergewöhnliche Komposition in einem Musikvideo zu verewigen – sowohl als Musiker als auch als stimmungsvolles Publikum.

Laut Kreisverwaltung können Anfänger ebenso mitmachen wie erfahrene Orchestermitglieder. Die Noten stehen auf der Internetseite des Projekts „Westpfälzer Musikantenland“ unter https://www.westpfaelzer-musikantenland.de/downloads/ in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung.

Los geht es am Freitag, 10. Mai, um 18 Uhr auf Burg Lichtenberg mit einem Workshop mit Leiter Roland Vanecek und der kleinsten Tuba der Welt. Von 20 bis etwa 22 Uhr werden dann die Videoaufnahmen mit Publikum entstehen. Da die Plätze begrenzt sind, ist verbindliche Anmeldung bis zum 7. Mai an maria.glasmann@kv-kus.de notwendig.