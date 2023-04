Eine prima Saison spielt der ASV Langweiler/Merzweiler als Aufsteiger in der A-Klasse Birkenfeld. Im Saisonfinale geht es sogar noch um Platz drei. Am Sonntag wartet mit dem Auswärtsspiel bei Tabellenführer Bollenbacher SV allerdings eine schwere Aufgabe auf die Elf um Spielertrainer Dennis Köhler.

Tabellenplatz vier, 38 Punkte nach 20 Spielen. So der Status quo beim ASV Langweiler/Merzweiler. „Wir sind Aufsteiger. Dass wir in dieser Saisonphase noch um Platz drei mitspielen, ist super. Es wäre vermessen zu sagen, dass wir nicht zufrieden sind. Im Gegenteil: Es ist alles gut“, konstatiert ASV-Sportchef Andreas Fischer, der vor kurzem auch zum ersten Vorsitzenden des Vereins gewählt wurde.

Was die sportliche Bilanz der ersten Mannschaft noch bemerkenswerter macht ist die Tatsache, dass man sich im Verlauf der Vorrunde durch ein Tal hat kämpfen müssen, als sich im Lazarett teilweise mehr verletzte Spieler befanden, als dass Gesunde zur Verfügung standen. „Es gab ein Spiel, da war nur noch der Torwart übrig. Ansonsten spielte da die komplette Zweite“, erinnert sich Fischer. Derlei Probleme gehören nun aber der Vergangenheit an. „Alle wieder an Bord“, vermeldet Andreas Fischer. Einzig Spielertrainer Dennis Köhler plage sich noch mit den Nachwehen einer Verletzung aus der ersten Saisonhälfte herum, kommt daher aktuell kaum über die volle Distanz zum Einsatz.

Schwer zu planen

Auch wenn sich die aktuelle Spielzeit nun allmählich dem Ende nähert, will Andreas Fischer den Blick gar nicht so weit in die Zukunft werfen. Grundsätzlich mag es ja ein erstrebenswertes Ziel sein, die gezeigten Leistungen zu bestätigen und vielleicht sportlich den nächsten Schritt zu gehen. Aber: „Das kannst du in den Amateurligen doch fast nicht planen. Da kommen dann ein, zwei Mannschaften, die sich extrem verstärken. Neuer Trainer, dazu neue Spieler. Dann hast du gegen die keine Chance.“ Insofern baue man beim ASV auf eine „normale Entwicklung“. Die Integration und Entwicklung der vielen jungen Akteure genieße Priorität. „Und wenn es uns dann irgendwann gelingt, vielleicht noch mal eine Klasse nach oben zu gehen, dann wehren wir uns nicht dagegen“, erklärt Fischer, der stolz darauf ist, dass es ein kleiner Verein wie der ASV Langweiler/Merzweiler schaffe, mit drei aktiven Mannschaften am Spielbetrieb teilzunehmen.

Auf eine positive Entwicklung setzt er nicht nur im sportlichen Bereich. Auch insgesamt gelte es zwar auf dem Boden zu bleiben, „aber nicht auf der Stelle zu treten, nicht zu verwalten. Das ist der erste Rückschritt. Wir wollen uns in allen Bereichen entwickeln.“

Knifflige Aufgabe

Dass die sportliche Aufgabe am Sonntag beim noch ungeschlagenen Bollenbacher SV keine leichte ist, dessen ist sich der Vereins- und Sportchef bewusst: „Wir spielen beim überragenden Tabellenführer. Aber das ist doch auch schön. Wir sind motiviert und fahren dort hin, um zu gewinnen. Zu verlieren haben wir sicher nichts. Ich bin gespannt, wie sich die Mannschaft dort präsentiert.“ Nach einem super Auftritt an Ostersamstag, als man den Tabellennachbarn Oberhausen mit 5:0 schlug, folgte am Montag ein weniger gutes Spiel beim 1:1 in Bärenbach. „Da war die Stabilität über zwei Tage nicht so da. In Bärenbach lief es unglücklich, dort hatten wir auch Pech mit ein paar Entscheidungen des Schiris. Jetzt ist ein neues Spiel, wir geben unser Bestes. Ich tippe auf ein 2:2“, hofft Andreas Fischer, den Spitzenreiter ärgern zu können.

Spiele im Überblick

A-Klasse KUS-KL

SV Rodenbach II – FV Kusel (So, 13), SG GlanAlb – SV Nanz-Dietschweiler II, SV Kottweiler-Schwanden – TSG Wolfstein-Roßbach, SG Breitenbach/Dunzweiler – SV Steinwenden II, TuS Schönenberg – FV Kindsbach (alle So 15), SV Spesbach – SG Theisbergstegen-Etschberg (So, 16)

A-Klasse Birkenfeld

Bollenbacher SV – ASV Langweiler/Merzweiler (So, 15)

A-Klasse Bad Kreuznach

Eintracht Bad Kreuznach II – SG Veldenzland (So, 12.30)