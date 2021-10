„Klimawandel und Meeresspiegel – ein Blick in die Vergangenheit zeigt die Zukunft der Antarktis“: Das ist der Titel eines Vortrags des renommierten Klimaforschers Michael Weber am Dienstag, 26. Oktober, um 19 Uhr im Bürgerhaus hält. Weber lebt und forscht in den USA, weilt aber derzeit in seinem Heimatort Glan-Münchweiler.

Der Geologe und Klimaforscher hat sich bei Expeditionen in die Antarktis und den Himalaya wissenschaftlich mit der Entwicklung des Klimas beschäftigt. In seinem Vortrag thematisiert Weber beispielsweise die Auswirkungen der Erderwärmung auf die Polkappen, inwiefern das Schmelzen des Meereises in der Arktis das Wettergeschehen in Europa beeinflusst und warum der globale Meeresspiegelanstieg wohl nicht verhindert werden kann, aber sehr wohl vom künftigen Verhalten der Menschen abhängt. Der Vortrag gibt auch Hinweise, wie bisherige Klimamodelle verbessert werden könnten.