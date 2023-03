Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Konzert des Wackepickerchores in der katholischen Kirche in Rammelsbach ist mit Klaus Keber ein Sänger für ein besonderes Jubiläum geehrt: Er ist seit 65 Jahren in dem Männerchor aktiv.

Der 83-Jährige bedauert, dass er die letzten Jahre aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mitsingen konnte. Das jüngste Konzerte hat er größtenteils als Zuhörer verfolgt: