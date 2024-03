Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Klaus Jung als Spitzenkandidat wollen die Freien Wähler bei der Wahl des Verbandsgemeinderates Kusel-Altenglan im Juni antreten. Er ist aber nicht der einzige frühere Bürgermeister der ehemaligen Verbandsgemeinde Altenglan, der künftig im politischen Geschehen (wieder) mitmischen will.

24 unterschiedliche Namen auf 36 Positionen umfasst die Vorschlagsliste, die die Freie Wähler Gruppe am Montagabend in der Bürgerstube der Gallushalle in Ulmet für den Verbandsgemeinderat