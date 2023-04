Die Kita „Nimmerland“ in Steinbach soll umgebaut werden. Während im Gebäude gearbeitet wird, sollen die Kinder im Henschtaler Gemeindehaus betreut werden. Das wird derzeit kindgerecht gemacht.

Die Kindertagesstätte in Steinbach wird auch von Kindern aus Henschtal besucht. Dem Kita-Bedarfsplan zufolge werden dort bald 50 bis 55 Plätze benötigt. Da in der Kita derzeit nicht so viele Plätze angeboten werden können, steht ein Umbau an. So wird unter anderem der Ratssaal im Obergeschoss der Einrichtung zum Gruppenraum umfunktioniert. Die Sanitäranlagen, die bisher für Erwachsene ausgelegt waren, werden kindgerecht umgestaltet und modernisiert. Zudem werden die Böden getauscht, die Küche und das bisherige Büro erweitert und eine neue Deckenbeleuchtung installiert.

Während der vier- bis fünfmonatigen Umbauphase werden die Kita-Kinder ins Henschtaler Dorfgemeinschaftshaus umziehen. Doch auch hier muss das Gebäude kindgerecht hergerichtet werden. Es seien noch Restarbeiten zu erledigen, sagte Henschtals Ortsbürgermeister Roger Decklar in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates. „Ich denke, dass wir sicher alles auf den letzten Drücker schaffen werden.“ Im Gebäude müssen zum Beispiel kindgerechte Toiletten geschaffen werden. Zudem muss das Freigelände eingezäunt und das Gebäude in Sachen Brandschutz auf die Kinder ausgerichtet werden. Decklar betonte, dass die Kinder ab 24. April in ihrem provisorischen Domizil spielen und toben dürfen. Zuvor soll der Umzug Stück für Stück vonstatten gehen, weshalb die Kita einige Tage geschlossen bleibe.

Nach den Sommerferien erneuter Umzug

Nach den Sommerferien sollen die Arbeiten an der eigentlichen Kita beendet sein, hoffen Decklar und sein Steinbacher Amtskollege Jörg Fehrentz. Die Arbeiten in Steinbach sind mit rund 320.000 Euro veranschlagt, ein Zuschuss in Höhe von rund 280.000 Euro wird erwartet.

In Sachen Kita gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Diskussionen zwischen den beiden Gemeinden. So beschloss der Steinbacher Rat 2018 die Ergänzung um einen Anbau für knapp 800.000 Euro. Der Henschtaler Ortsbürgermeister – die Gemeinde muss rund ein Drittel der Investitionskosten tragen – betonte im Anschluss, von der Maßnahme aus der Presse erfahren zu haben. Kurze Zeit später nahm der Gemeinderat Steinbach den Beschluss zurück.