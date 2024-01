In mehr als 5000 Orten auf der Welt gibt es das Angebot Kirche Kunterbunt. Ende Januar wird eine solche Veranstaltung erstmals in Herschweiler-Pettersheim ausgerichtet. Zur Zielgruppe gehören all jene, die bisher wenig Berührungspunkte mit der Kirche hatten.

Erstmals wird es in Herschweiler-Pettersheim am Samstag, 27. Januar, eine Kirche Kunterbunt geben. Dabei handelt es sich um eine ökumenisch ausgerichtete Veranstaltung, die sich an Kinder zwischen drei und zwölf Jahre und deren jeweiligen Bezugspersonen richtet. Das Thema wird die Geschichte von Zachäus sein. Er war ein kleiner, unbeliebter Mann, da er seine Position schamlos ausnutzte – letztlich durch die Begegnung mit Jesus total verändert wurde.

Bei der Kirche Kunterbunt wird es verschiedene Workshops geben – mit Bastel-, Bewegungs- und Experimentierangeboten –, es wird gemeinsam gesungen, und am Ende gibt’s ein gemeinsames Abendessen.

Info

Die Kirche Kunterbunt findet am 27. Januar, 15.30 bis 18 Uhr im Jugendheim neben der Kirche (Kirchenstraße 47) statt. Der Besuch ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 0176 52179645 (Whatsapp) oder per E-Mail an pfarramt.hp@evkirchepfalz.de.