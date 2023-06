Die Gemeinden Haschbach, Herschweiler-Pettersheim, Kreimbach-Kaulbach, Reipoltskirchen, Steinbach, Theisbergstegen und Ulmet sowie die Stadt Wolfstein dürfen sich über die Bewilligung ihrer Anträge aus dem rheinland-pfälzischen Investitionsstock freuen. Wie der SPD-Landtagsabgeordnete mitteilte, erhalten die Gemeinden insgesamt 830.000 Euro aus dem Landes-Fördertopf.

So erhält Haschbach eine 290.000-Euro-Förderung für den barrierefreien Umbau und die energetische Teilsanierung des Dorfgemeinschaftshauses. Über 190.000 Euro darf sich die Stadt Wolfstein freuen, die das Geld für den Neubau einer Brücke über den Roßbach („Am Mühlberg“) investieren möchte. Darüber hinaus wird die Ortsgemeinde Theisbergstegen nach einem Hangrutsch im Januar 2022 im Bereich Etschberger Weg unterstützt. Die Sanierungsarbeiten sind bereits abgeschlossen. 97.000 Euro Zuschuss erhält die Gemeinde Herschweiler-Pettersheim für die Sanierung ihres Friedhofs. Die I-Stock-Mittel in Höhe von 48.000 Euro sollen auch in Reipoltskirchen in die Umgestaltung des Friedhofs gesteckt werden. In Ulmet soll das Anwesen Bahnhofstraße 8 abgerissen und der dadurch entstehenden Freifläche Parkplätze angelegt werden. Für dieses Vorhaben erhält der Ort 43.000 Euro vom Land, heißt es in der Mitteilung. 10.000 Euro Förderung erhält Kreimbach-Kaulbach für Arbeiten am „Kaulbach“, und in Steinbach werden die I-Stock-Mittel (8000 Euro) genutzt, um den Friedhofszaun zu erneuern.