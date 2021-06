Melanie Pereira Machado hat portugiesische Wurzeln und lebt seit ihrer Kindheit im Kreis Kusel. Für wen schlägt ihr Herz, wenn am Samstag die portugiesische und deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase der Europameisterschaft aufeinandertreffen?

Interessieren Sie sich für Fußball, sind Sie ein Fan?

Ja, schon. Ich bin während der Meisterschaftsrunden jedes Wochenende auf dem Fußballplatz, weil mein Freund beim Verbandsligisten VfR Baumholder spielt. Ich fiebere bei Europa- und Weltmeisterschaften auch immer mit. Für die Bundesliga interessiere ich mich aber nicht so sehr.

Spielen Sie selbst Fußball?

Nein, das ist nichts für mich. Ich habe mal zum Testen bei einer schnell zusammengestellten Frauenmannschaft beim Dorffest mitgespielt. Aber das war nur einmalig und zum Spaß.

Schauen Sie sich das Spiel zwischen Deutschland und Portugal am Samstag an?

Ja, ich werde mir das Spiel anschauen zusammen mit meinem Freund und der Familie. Für uns Portugiesen ist das Gemeinschaftserlebnis mit der Familie sehr wichtig. Es gibt dann immer eine Menge zu essen. Es ist halt schade, dass man gerade in dieser Corona-Zeit nicht so viele Leute einladen kann.

Wer ist für Sie der Favorit in dieser Partie?

Das ist eine schwierige Frage. Schwer zu sagen, es sind beides gute Mannschaften.

Wem drücken Sie die Daumen?

Da ich portugiesisch und deutsch bin, schlägt mein Herz für beide. Mein Freund ist auch Deutscher und meine Eltern stammen aus Portugal. Ich kann mich da nicht für eine Seite entscheiden.

Auf welches Ergebnis tippen Sie?

Ich hoffe auf ein Unentschieden.