In der aktuellen Ausstellung des Kuseler Kunstkreises stellt Chandra Christine Nehmert aus Pfeffelbach ihre Bilder im Foyer des Westpfalz-Klinikums vor. „Inspirationen zum Innehalten“ ist die Ausstellung betitelt.

Die 1963 geborene Künstlerin ist in Karlsruhe geboren. Sie zog vor drei Jahren mit ihrem Partner von Bühl im Schwarzwald in die Westpfalz. Musik, Kunst und Sport waren ihre Lieblingsfächer in der Schule. Zunächst war es die Musik, der sie sich am meisten widmete. Sie spielt mehrere Instrumente darunter Flöte, Gitarre und afrikanische Trommeln.

Mehr als 30 Jahre hat sie als Krankenschwester gearbeitet. Oft habe sie Bilder berühmter Maler in den Krankenzimmern aufgehängt. Das sei ein Anker gewesen für die Patienten, erinnert sie sich. Das Personal nutzte diese Hingucker für eine kleine Verschnaufpause. Seit zwei Jahren gehört Chandra Christine Nehmert dem Kunstkreis Kusel an, in dem sie auch mit ihrer Musik während Ausstellungen und Galerieeröffnungen präsent war.

Roger Graff, ein Freund aus dem Kunstkreis, habe ihr Mut gemacht, sich verstärkt der Malerei zuzuwenden, sagt sie. „Acrylfarben haben es mir angetan und ich begann zu experimentieren.“ Eine große Freude mache es ihr, mit den Farben zu arbeiten. „Oft habe ich das Gefühl, es malt mich“, sagt sie.

Die Ausstellung im Westpfalz-Klinikum ist ihre erste eigene Ausstellung, nachdem ihre Werke in zwei Gemeinschaftsausstellungen im Kuseler Stadt- und Heimatmuseum und im Krankenhaus zu sehen waren. „Inspirationen zum Innehalten“ können im Februar und im März betrachtet werden.