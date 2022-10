Die Deutsche Glasfaser will die Orte Haschbach und Etschberg mit schnellem Internet versorgen. Voraussetzung dafür ist, dass rund ein Drittel der Haushalte Verträge abschließen. Das Unternehmen bietet zwei Info-Abende an: am Mittwoch, 12. Oktober, 19 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Haschbach am Remigiusberg und am Mittwoch, 19. Oktober, im Dorfgemeinschaftshaus Etschberg.