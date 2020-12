Einen „wahren Ansturm“ erlebte am Samstag die Anhöhe in der Gemarkung „Oben am Hahn“ zwischen den Gemeinden Kirrweiler und Homberg. Während im gesamten Nordpfälzer Bergland insbesondere die Täler nahezu den ganzen Tag in dichtem Nebel lagen, konnte man hier schon am frühen Nachmittag in der Dezembersonne einen imposanten Ausblick genießen. Nur die höchsten Berge der Umgebung waren zu sehen. So ragten der Potzberg, der Hermannsberg, der Königsberg und (auf der Aufnahme unseres Lesers Kurt Drumm aus Rutsweiler am Glan) das Donnersbergmassiv, mit 686 Metern die höchste Erhebung der Pfalz, aus der geschlossenen Nebeldecke.