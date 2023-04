Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn eine Mannschaft in der 90. Minute zur 3:0-Führung trifft, sollte der Sieg nicht mehr in Gefahr geraten. Dass es dennoch anders kommen kann, zeigte die SG Altenglan/Rammelsbach gegen den TuS Bedesbach-Patersbach II. Kolumnist Axel Raudonat blickt außerdem auf zwei Partien zurück, in denen es kaum Verschnaufpausen vor dem Tor gab.

Bis zur 88. Minute war das B-Klasse-Derby zwischen der SG Altenglan/Rammelsbach und dem TuS Bedesbach-Patersbach II ein wenig spektakuläres Spiel. Die Gäste führten mit 1:0, ehe sich in