Abfallsäcke im Gemeindewald, Altreifen auf dem Friedhofsparkplatz, Bauschutt auf der Wiese … Landesweit verzeichnen Kommunen eine wachsende Zahl an illegalen Müllablagerungen – so auch im Kreis Kusel. Doch über das Wer und Warum tappen die Behörden oft im Dunkeln.

Papier gehört in den blauen Sack, Plastik in den gelben, Restmüll in die Tonne. Schwierig ist das nicht. Trotzdem klagen landesweit viele Kommunen über Müllfunde auf ihren Gemarkungen. Auch der Landkreis Kusel ist wiederholt betroffen.

Rothselberg ist nur ein Beispiel. Die Gemeinde wurde zuletzt regelmäßig von Umweltsündern heimgesucht. Der Windpark – eigentlich ein Symbol für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein – ist wiederholt zum Schauplatz des Verbrechens geworden, klagt Ortsbürgermeister Rainer Mohr. „Fast schon alle sechs bis acht Wochen entdecken wir an unseren Windrädern Abfälle. Einmal waren Mülltüten mit Lehmdreck dabei, wie man ihn unter anderem in den Decken alter Häuser findet. So etwas würde im Wald einfach und schnell verrotten. Doch weil es in Tüten mit anderem Müll abgepackt war, mussten wir es mühselig herauslesen“, erinnert sich Mohr. Aufsehen erregte auch ein Fall im Frühjahr 2020. Zwischen Rothselberg und Jettenbach hatte jemand eine regelrechte Haus-Entrümpelung durchgeführt und an der Straße abgeladen: Biomüll mit Essensresten, alte Elektronik, gebrauchte Windeln – alles war dabei. Die Beweissicherung der Polizei ergab nichts. Den Dreck entsorgte damals die Straßenmeisterei.

Statt aber jedes Mal kostenintensiv nach den Verbrechern zu fahnden, sollte man hingegen besser das Problem an der Wurzel bekämpfen, findet Rainer Mohr und blickt dabei auf den Nachbarkreis Kaiserslautern. Dort gingen die Behörden teils geschickter mit dem Thema um, ergänzt der Ortsbürgermeister. „Wenn hier bei uns Leute renovieren, muss man die Beseitigung der Abfälle teuer bezahlen. In Kaiserslautern werden solche Abfälle in haushaltsüblichen Mengen kostenlos entsorgt. So etwas könnte man bei uns auch tun – und dies mit höheren Müllgebühren finanzieren. So trägt die Allgemeinheit die Kosten und jeder hat etwas davon.“ Als weiteres Negativbeispiel nennt Mohr die Entsorgung von Altreifen. Seien diese beispielsweise zu breit, fielen zusätzliche Gebühren an. „Mit einem solchen System brauchen wir uns nicht darüber zu wundern, wenn die Reifen in der Natur landen.“

Öl im Straßenkanal

Rothselberg ist nur eine Kommune im Kreis, die mit Umweltvergehen zu kämpfen hat: Im Februar 2020 leiteten Unbekannte in Schönenberg-Kübelberg ein Gemisch aus Öl und Benzin in den Straßenkanal. Im November meldeten die Anwohner außerdem Asbestzementplatten, die nicht ordnungsgemäß entsorgt wurden. In Pfeffelbach fanden Bewohner Restabfallsäcke im Gemeindewald. Altreifen landeten im November auf dem Friedhofsparkplatz in Herchweiler und im Mai auf einem frei zugänglichen Privatgrundstück in Einöllen.

Das Unverständnis in Gemeinderäten, bei Ortsbürgermeistern und Anwohnern ist groß. „Einmal fanden wir eine ganze Sprinterladung Abfälle in unserem Wald: Schlachtabfälle, Säcke mit Hundeexkrementen, Kleider, Schulbücher und Elektrogroßgeräte. Wir mussten mit unserem Gemeindeauto mehrmals zwischen der Deponie hin- und herfahren, um alles zu entsorgen. Das muss doch nicht sein“, klagt Philipp Gruber, Ortsbürgermeister von Sankt Julian. Positiv sei aber, dass touristische Angebote wie die Draisinenstrecke oder Burg Lichtenberg von den Müllanhäufungen bislang verschont geblieben seien.

Umweltsünder oft unbekannt

Die Aufklärungsquote derartiger Vergehen ist überschaubar. Viele Umweltsünder kommen, wenn überhaupt, mit einem blauen Auge davon. „Ermittlungen zu Tätern einer illegalen Müllentsorgung in Wäldern oder an öffentlichen Plätzen gestalten sich meist schwierig. Erfolge sind im erheblichen Maße von Aussagen aufmerksamer Zeugen abhängig, die sich zum Tatzeitpunkt zufällig in Tatortnähe aufhalten und ihre Beobachtungen an die Behörden weiterleiten“, teilt Michael Hummel, Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz, auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Größere Erfolge erzielten die Ämter im privaten Bereich, so Hummel weiter. Durch Zeugenaussagen von Nachbarn und Grundstückseigentümern gebe es häufiger Ermittlungserfolge.

Auch die Corona-Pandemie hat offenbar ihren Teil zu den steigenden Zahlen beigetragen. Im Vorjahr verzeichnete die Kriminalinspektion Kaiserslautern, die zuständig ist für Stadt und Kreis Kaiserslautern sowie für den Landkreis Kusel und Teile des Donnersbergkreises, gestiegene Zahlen im illegalen Umgang mit Bauabfällen. „Der Anstieg ist nicht zuletzt auch auf die zahlreichen Umbaumaßnahmen während des pandemiebedingten Lockdowns zurückzuführen, in deren Zusammenhang mit gefährlichen Abfällen, wie asbesthaltigen Materialien – entgegen rechtlichen Vorschriften – umgegangen wurde“, sagt Hummel.

Da viele Fälle ungeklärt blieben, gebe es auf die Frage nach dem Motiv der Täter keine eindeutige Antwort. Bequemlichkeit, Ignoranz oder Furcht über zu hohe Kosten seien von ertappten Umweltsündern häufig genannte Gründe. Die Folgen für die Erwischten können jedoch weit über das schlechte Gewissen hinausgehen. Bei einer Anklage vor Gericht droht dem Verursacher eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren, so der Polizeisprecher weiter.

Kreis muss Abfälle beseitigen

Was aber passiert, wenn die Umweltsünder ungeschoren davonkommen? Wer muss sich um die Beseitigung des Abfalls kümmern? Eine Antwort darauf weiß Ursula Müller, Mitarbeiterin der Kreisverwaltung Kusel im Bereich Umwelt, Planung und Bauen. „Kann der Verursacher nicht ermittelt werden, hat der Landkreis die Abfälle zu beseitigen. Abfälle, die auf privaten frei zugänglichen Grundstücken außerhalb geschlossener Ortschaft abgelagert werden und der Verursacher nicht ermittelt wird, werden vom Landkreis zusammengetragen. Abfälle, die an Straßen außerhalb geschlossener Ortschaft abgelagert werden, werden von der Straßenbaubehörde zusammengetragen und dem Landkreis überlassen.“

Als große Hilfe bei der Bekämpfung von Unrat nennt Müller die Abfall-App, die auf der Website der Kreisverwaltung Kusel heruntergeladen werden kann. Diese übermittle nicht nur Bilder und Texte, sondern auch GPS-Daten an die Kreisverwaltung. Selbst in Wald und Flur abgeladene Abfälle könnten so problemlos den Behörden gemeldet werden.