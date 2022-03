In Dunzweiler hat sich nun die nächste Gemeinde gegen das Aufstellen einer sogenannten i-Bench, eine Solarbank, mit der unter anderem das Mobiltelefon aufgeladen werden kann, ausgesprochen. Grundsätzlich sei das Interesse da, sagte Ortsbürgermeister Volker Korst (CDU). Der Gemeinderat war sich zudem uneins darüber, an welchem Standort die Bank am sinnvollsten aufgestellt werden könnte: am Gemeindestock, am Brunnen nahe der protestantischen Kirche oder am Dorfgemeinschaftshaus. In Anbetracht der jährlichen Aufwendungen von bis zu 600 Euro sprach sich der Rat letztendlich gegen die Ruhebank aus.