Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Hauptkonkurrent hat gepatzt und dennoch hat sich an der Tabellenkonstellation in der Handball-Verbandsliga Saar kaum etwas geändert. Die HWE Erbach-Waldmohr hängt weiter auf dem dritten Tabellenrang fest, will gegen den SV Bous am Samstag (17.30 Uhr/Sportzentrum Erbach) ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt.

Mit der laut Trainer Daniel Thum vermeidbaren 22:26-Auswärtsniederlage gegen Tabellennachbar TV Kirkel war ein Vorankommen unmöglich. Und das obwohl der Zweite und nach Minuspunkten (21:5) die beste