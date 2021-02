Der Hundeverein Hefersweiler veranstaltet ein virtuelles Hunderennen. Da im vergangenen Jahr die meisten Turniere abgesagt worden waren, wolle man mit dieser Aktion wieder etwas Abwechslung für Mensch und Tier bieten. Ein Teil der Einnahmen soll zudem an einen guten Zweck gespendet werden, erklärt Klaus Simon, Sportwart des Vereins.

„Mitmachen kann man von überall, gebraucht werden nur ein Smartphone, einen fleißigen Helfer und eine mindestens 60 Meter lange, gerade Strecke, auf der der Hund freilaufen kann“, erklärt er. „Der Helfer und der Hund bleiben dann am Startpunkt stehen, während der Halter die 60 Meter abläuft und das Ziel markiert. Dann darf der Hund laufen, die Zeit kann mittels Stoppuhr oder Handy gestoppt werden. Außerdem muss der gesamte Lauf gefilmt werden“, erklärt Simon. Video und Uhrzeit müssen dann bis spätestens Sonntag, 14. März, per E-Mail an den Verein übermittelt werden. „Wir werten dann alle Einsendungen aus und küren die Sieger. Derzeit sei geplant, die Hunde in zwei verschiedenen Größenklassen antreten zu lassen, „Je nachdem, wie viele mitmachen, wird es vielleicht auch noch eine extra Klasse für Windhunde und Seniorenhunde geben“, erklärt der Sportwart.

Inspiriert wurde man durch eine ähnliche Aktion eines Hundevereins in München. „Meine Frau hatte die Aktion über Facebook gefunden und war begeistert“, erklärt Simon. Von den zehn Euro Startgebühr werden jeweils zwei Euro an den Tierschutz gespendet.

Info

Anmeldungen bis zum 12. März. Informationen sind auf der Internetseite des Vereins www.hundevereinhefersweiler.de zu finden. Bei Fragen steht Klaus Simon unter der Telefonnummer 01714574100 oder per E-Mail an anmeldung@hundevereinhefersweiler.de zur Verfügung.