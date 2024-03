Der Landkreis Kusel mildert den Zwang gegenüber den Ortsgemeinden, an der Steuerschraube zu drehen. Künftig genügt ein Grundsteuer-Hebesatz von 600 Prozentpunkten, um auf die Genehmigung eines defizitären Haushaltsplans für 2024 hoffen zu dürfen. Dies teilt die Kreisverwaltung in einem am Mittwoch verfassten Schreiben allen Ortsbürgermeistern mit. Dass der bislang bei 800 Hebesatz-Punkten liegende „Deckel“ noch weiter gedrückt wird, ist Ergebnis von Verhandlungen zwischen Landkreis und Innenministerium.