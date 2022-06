Hüffler. Während viele Gemeinden im Kreis nicht wissen, wie sie ihre Pflichtaufgaben, geschweige denn andere Projekte finanzieren soll, können sich die Gemeindevertreter diesbezüglich entspannt zurücklehnen.

Bereits in den vergangenen Jahren bewegte sich die Ortsgemeinde mit Blick auf den Haushalt immer nahe der „schwarzen Null“. Die Verbandsgemeindeverwaltung hat in ihrem Entwurf für das Jahr einen Fehlbetrag von 10.450 Euro errechnet. Ortsbürgermeister Helge Schwab (FWG) betonte, dass die Gemeinde in diesem wie im nächsten Jahr einen ausgeglichen Haushalt wird vorlegen können.

Das gelingt im Kreis mit seinen 98 Gemeinden nicht vielen Orten. Laut Kommunalaufsicht gebe es derzeit lediglich fünf Gemeinden , die ohne Schulden wirtschaften können.