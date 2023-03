Während der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung befassten sich die Ratsmitglieder mit dem Haushalt des laufenden Jahres. Wie Ortsbürgermeister Hartmut Jung auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, bezieht sich die größte geplante Investition auf die Sachsbachtalhütte. Jung zufolge sei geplant, das Mobiliar zu erneuern. Es sei mit Kosten in Höhe von 10.000 Euro zu rechnen. Auch soll der Vorplatz der Hütte gepflastert werden, wofür 3000 Euro in das Zahlenwerk aufgenommen werden sollen. Die Sachsbachtalhütte ist der Mittelpunkt der rund 130-Seelen-Gemeinde Elzweiler. Hier finden die meisten Aktivitäten in der Gemeinde statt.