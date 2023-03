In der Ortsgemeinde soll die Friedhofsmauer saniert werden. Außerdem steht eine Renovierung am Mehrzweckgebäude an, wie sich aus den Vorberatungen im Gemeinderat zum Haushaltsplan ergeben hat.

Nach Auskunft des Ersten Beigeordneten, Joachim Deckbar, sind die Kosten zur Sanierung der Mauer noch unklar. Am Mehrzweckgebäude müsse das Treppenhaus neu gestrichen werden. Weitere Investitionen für die Jahre 2023 und 2024 seien für die Straßenbeleuchtung vorgesehen. Es gebe noch einige Ortsstraßen ohne Laternen, schilderte Deckbar.