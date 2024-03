Wer nicht gut achtgibt, hat schnell mal das eigene und womöglich ein entgegenkommendes Auto verschrammt: Auf der L367 verlangt seit Jahresbeginn ein Engpass in einer haarigen Kurve zwischen Jettenbach und Bosenbach Verkehrsteilnehmern höchste Aufmerksamkeit ab: Im Verlauf der S-Kurve unweit des früheren Jettenbacher Sportplatzes stehen Baken auf der Fahrbahn. Sie zwingen Autofahrer, Abstand zum rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Jettenbach zu halten. Eine reine Sicherheitsvorkehrung, wie Erik Geuer erklärt: Der Leiter der Straßenmeisterei Kusel spricht von einem Schaden, dessen Dimension zurzeit noch nicht absehbar sei: „Die Geotechnik ist informiert, wir müssen das Gutachten der Geologen abwarten.

Der Hang ist ins Rutschen geraten, über Winter hat sich ein Riss aufgetan – kein seltenes Phänomen, das den Hütern der Verkehrswege so mancherorts Probleme bereitet. In der engen, nach Jettenbach hin ansteigenden Kurve liegen die Schutzplanken laut Geuer beinahe schon auf dem Bankett auf, so sehr hat der Untergrund nachgegeben. Zu hoffen sei, dass sich die Behebung des Schadens nicht allzu aufwendig gestalte: „Vielleicht reicht es, abzugraben und ein Stück des Hangs neu aufzubauen“, skizziert Geuer eine wünschenswerte Lösung. Sinnvoll sei sicherlich, danach auch die Fahrbahn im Kurvenbereich zu erneuern. Dort besteht ein längeres Stück noch aus Flickwerk. Der Rest der Straße von der Kurve aus nach Bosenbach präsentiert sich hingegen nach einer Sanierung vor wenigen Jahren in sehr gutem Zustand.