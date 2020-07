Die Riesenseeadlerdame Lagertha war vor knapp einer Woche aus dem Wildpark Potzberg verschwunden, wie Falkner Harald Schauß am Freitag, 10. Juli, mitteilte. Doch jetzt wurde er in der Nähe von Kassel gesichtet. „Ein Angler hat sich bei mir gemeldet und Fotos geschickt. Das ist ganz eindeutig Lagertha, die Fische fängt“, sagt Schauß, der noch überlegt, wie er den Vogel in die Pfalz zurückholt.

Er erklärt, wie Lagertha überhaupt verschwinden konnte: „Derzeit herrscht sehr starker Westwind. Während einer Flugshow wurde sie von einer Böe erfasst und aus dem Tal gedrückt. Seither ist sie wie vom Erdboden verschluckt“, erläutert der Falkner. Benannt sei Lagertha nach einer Kriegerin aus der Fernsehserie Vikings.