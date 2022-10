Föckelberg. Für Tierfreunde gibt es im Wildpark und Greifvogelzoo Potzberg viel zu entdecken. In den Herbstferien wartet auf neugierige Besucher ein zusätzliches Ferienprogramm rund um Wüstenbussards und Polarfüchse.

Am Montag fangen die Herbstferien an. Wer noch nichts geplant hat und schon immer mal Greifvögel beim Fliegen oder Polarfüchse bei der Fütterung beobachten wollte, der ist im Wildpark und Greifvogelzoo Potzberg genau richtig. Dieser bietet vom 17. bis 31. Oktober zusätzlich zur großen Greifvogelflugschau, die noch bis 1. November jeden Tag um 15 Uhr stattfindet, jeweils mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags ein erweitertes Ferienprogramm an. Los geht’s an diesen Tagen um 12 Uhr mit der Harris Hawk Flugschau. Harris Hawk ist der englische Name für den Wüstenbussard. Danach steht von 13 bis 15 Uhr die Fütterung der Polarfüchse an. Geöffnet ist der Park täglich von 10 bis 18 Uhr. Weitere Infos gibt es im Internet.