Wasser gestaltet seine Umgebung immer wieder um. Das wird an Klippen deutlich, aber auch an kleinen Flüssen. In Lauterecken hat eine solche Veränderung nun eine größere Baumaßnahme ausgelöst.

Damit hat vor 50 oder 60 Jahren wohl niemand gerechnet. Damals, als die Hauptwasserleitung der Stadt verlegt wurde, packten die Arbeiter diese kurzerhand in den Glan. Sparte wohl Zeit,