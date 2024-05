Zwei Fahrradfahrer sind am Maifeiertag bei zwei Verkehrsunfällen in der Gartenstadt und in Mundenheim verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Der erste der beiden Fahrradunfälle ereignete sich nach Polizeiangaben am Mittwoch, 1. Mai, im Kreuzungsbereich der Maudacher Straße mit der August-Heller-Straße in der Gartenstadt. Dort kollidierte ein 37-jähriger Radfahrer gegen 11.25 Uhr mit dem Auto einer 80-Jährigen und stürzte. Der verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Der zweite Unfall passierte an der Kreuzung der Saarlandstraße mit dem Schänzeldamm in Mundenheim. Dort erfasste gegen 21.05 Uhr ein 24-jährigen Autofahrer mit seinem Wagen einen 19-jährigen Radfahrer. Dieser stürzte und musste ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei diesem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.