Das nächste „Gesundheitsforum am Mittwoch“ findet am 22. Juni um 19 Uhr in der Kapelle des Westpfalz-Klinikums in Kusel statt. Peter von Flotow, Leitender Arzt der Abteilung Angiologie, spricht über das Thema „Arterielle Verschlusskrankheit der Beine“. Davon betroffen seien häufig ältere Menschen, Diabetiker oder Raucher. Ursache sei meist eine schwere Arteriosklerose. Die rechtzeitige Diagnose und Behandlung sind für die Prognose und die Lebenserwartung im Hinblick auf andere oft tödliche Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall besonders wichtig. Nach dem Vortrag steht von Flotow für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter Telefon 06381 935161 oder per E-Mail unter secker@westpfalz-klinikum.de.