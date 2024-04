Die Tafel Kusel startet für Kunden und Mitarbeiter eine Reihe zum Thema Ernährungsbildung. Neben gemeinsamen Mahlzeiten stehen auch Bewegungseinheiten im Programm.

Die Tafel Kusel startet für Kunden und Mitarbeiter eine Reihe zum Thema Ernährungsbildung. Die kostenfreien Kurse seien zwar bereits ausgebucht, allerdings könnten spontan noch Personen hinzukommen, sollte es Absagen geben, berichtet Tafel-Vorsitzende Ute Hess. Die insgesamt 29 Teilnehmer sollen dabei lernen, was eine ausgewogene Ernährung ausmacht, und wie sie diese in ihren Alltag integrieren können.

Los geht es am Montag, 29. April, 17 Uhr, in der Küche des Westpfalz-Klinikums Kusel. Die weiteren vier Termine finden am 6., 13., 24. und 31. Mai statt. Die Kurse werden von einer Ernährungsberaterin der Tafel-Akademie Berlin geleitet, berichtet Hess, die zusammen mit Ute Theiß aus Albessen bei der Organisation unterstützt. „Wir haben im vergangenen Jahr ein ähnliches Projekt für Kinder angeboten, das sehr gut angenommen wurde“, berichtet Hess. Weil die Kurse gut ankamen, habe sich die Tafel dafür eingesetzt, eine ähnliche Reihe nun auch für Erwachsene anzubieten. Hintergrund sei auch, dass viele Tafel-Kunden inzwischen immer häufiger nach Fertigprodukten fragten, berichtet Hess. Frisches Gemüse und Salate hingegen würden kaum nachgefragt.

Dabei sei eine ausgewogene Ernährung wichtig für Wohlbefinden und Gesundheit, weiß Hess. Themen seien unter anderem die Ernährungspyramide, ergänzt werde das Angebot durch Bewegungseinheiten und ein gemeinsames Abendessen zum Abschluss jeder Seminareinheit.

Finanziert wird die Reihe durch das Projekt „Tafel is(s)t gesund und nachhaltig“ der Tafel-Akademie. Die Tafel Kusel sammelt Lebensmittel von Händlern und Herstellern und verteilt diese regelmäßig an 700 bis 800 von Armut betroffene Menschen. Dafür sind rund 45 ehrenamtliche Helfer im Einsatz.