Noch „blitzt“ die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein allein auf weiter Flur. Zwei benachbarte Körperschaften wollen mit der Nordkreis-VG gemeinsame Sache machen – kommen aber nicht so richtig in die Gänge. Erklärtes Ziel künftig wohl geballter Bemühungen: Raser zur Räson zu bringen. Auf dem Weg dahin aber liegt auch in Lauterecken noch ein Bremsklotz.

Wer im falschen Moment an falscher Stelle zu flott durch Dörfer im nördlichen Kreis Kusel rauscht, kriegt Folgen zu spüren. Seit nunmehr zehn Jahren ahndet die