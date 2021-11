Die Spinnen werden wieder gefüttert: am Sonntag, 28. November, um 11 Uhr im Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg. Bei der öffentlichen Fütterung am ersten Advent sind die oft bewegungslos verharrenden Tiere in Aktion zu sehen. Dazu werden den Besuchern der Sonderausstellung „Spinnen!“ auch Informationen über Spinnen, Skorpione und Geißelspinnen vermittelt. Bis Mitte Januar ist die Ausstellung rund um die faszinierenden Achtbeiner mit 25 Lebendtieren noch zu sehen. Für Erwachsene gilt 2G, für Zwölf- bis 17-Jährige 3G.