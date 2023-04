Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Clubsport-Rallye-Sprint-Cup für Rallye-Nachwuchspiloten hat in dieser Saison in Deimberg begonnen. Mit am Start waren am vergangenen Wochenende auch zwei pfälzische Piloten, einer schaffte es aufs Treppchen.

Der Auftakt zum diesjährigen Clubsport-Rallye-Sprint-Cup für Nachwuchspiloten im Rallyesport war diesmal in der Pfalz. Ausrichter war der pfälzische ADAC-Regionalverband und durchgeführt