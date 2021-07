Diebe haben in der Nacht von Dienstag, 27., auf Mittwoch, 28. Juli, in der Friedhofstraße zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Unbekannten eine freistehende Garage auf. Daraus nahmen sie zwei Leichtkrafträder der Marke Kawasaki und eine Bohrmaschine mit. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollen sich mit der Polizei in Kusel in Verbindung setzen, Telefon 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.