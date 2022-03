Ein Friedensgebet für die Ukraine findet am Donnerstag, 17. März, 18 Uhr, in der Protestantischen Kirche in Lauterecken statt. Dazu laden die Kirchengemeinden des ehemaligen Dekanats Lauterecken jeweils donnerstags ein – eine Woche später organisiert von der Kirchengemeinde Odenbach in Becherbach.

Am Sonntag, 20. März, findet um 12 Uhr das vierte ökumenisches Friedensgebet auf dem Marktplatz Schönenberg statt.