Am Dienstag kam es an der Kreuzung Saarpfalzstraße/Weiherstraße in Waldmohr zu einem Verkehrsunfall. Darüber berichtet Stefan Reichhart, stellvertretender Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Frau verletzt. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes saß sie noch in ihrem Fahrzeug – aufgrund starker Schmerzen konnte sie nicht selbstständig aussteigen. Die Wehrleute konnten sie letztlich auf einer speziellen Trage über Rücksitz und Heckklappe bergen.

Die Feuerwehr reinigte im Nachgang die Fahrbahn grob von Trümmerteilen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.