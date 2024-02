Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vielerorts ist in den vergangenen Monaten in Straßen gewerkelt worden und wird es auch weiterhin. Denn abgeschlossen ist der Glasfaser-Ausbau im Kreis Kusel noch nicht. Während einige Orte schon bald versorgt sein sollen, muss in anderen erst noch der Startschuss für die Bauarbeiten fallen. Ein Überblick über den Ausbaustand.

Wie sieht der Zeitplan in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan aus und welche Orte kommen als erstes in den Genuss von schnellem Internet?

Von einem „extrem sportlichen“