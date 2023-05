Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Pfälzer Künstler Horst Schwab (1935-2017) war nicht nur ein Maler, dessen Werke seit 1966 in vielen Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt wurden. Er versuchte sich auch als Mundartdichter. Anlässlich der Finissage seiner Retrospektive in der Festhalle in Waldmohr am Sonntag trug Kuseline Clara de Oliveira Seyler Texte aus seinem Band „Ich unn moi Fraa – und andere Gedichte“ vor.

Die musikalische Gestaltung übernahm Sonja Achkar mit Werken von Frédéric Chopin, Robert Schumann, Eric Satie, Claude Debussy. Trotz der Corona-Pandemie war die Festhalle