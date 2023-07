Die Anfang Juli in der Sitzung des Werkausschusses der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan gefassten Beschlüsse werden ausgesetzt. Darüber informierte Bürgermeister Stefan Spitzer in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am Mittwochabend. Es habe sich herausgestellt, dass ein Ausschussmitglied und dessen Stellvertreter teilgenommen hätten. Weil er nicht ausschließen könne, dass beide abgestimmt haben, setze er die Beschlüsse aus, sagte Spitzer – obwohl diese einstimmig gefasst worden seien. Da bei einem Vorhaben eine Zuschlagsfrist eingehalten werden musste, sei eine Eilentscheidung getroffen worden. Die Sitzung des Werkausschusses wurde neu terminiert auf den 24. Juli.