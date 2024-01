Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hunderte Auftritte, unzählige Stunden Training und Organisation – darauf bringen es die Familien Wolf aus Medard und Nelkner aus Hohenöllen in drei Generationen Fasnachtsbegeisterung. Auf und neben der Bühne sind sie vielfältig aktiv und selbst Corona konnte die Familie nicht stoppen.

So richtig angefangen hat wohl alles mit Conny Wolf, die am 27. Januar 1994 mit der weit über Hohenöllen hinaus bekannten Tanzgruppe Hot Girls erstmals in Hohenöllen auftrat und