In Nanzdietschweiler ist am Mittwoch gegen 15 Uhr an der Einmündung Katzenbacher Straße/Kreuzstraße ein Fahrer nach einem Unfall geflüchtet. Der Unfallverursacher war laut Polizei mit einem weißen Pritschenwagen unterwegs, als er beim Abbiegen mit dem Gitter an seiner Ladefläche ein entgegenkommendes Auto beschädigte. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Kusel telefonisch unter 06381 9190 entgegen.