Der Förderverein der Städtepartnerschaft Kusel – Valguarnera Caropepe lädt für Mittwoch, 26. August, 19 Uhr, an Dorfgemeinschaft in Bledesbach ein. Mit einer kleinen Fotoreportage soll den Bürgern der Stadt ein Eindruck der neuen Partnerstadt in Sizilien, der Einwohner, der Natur und der Kultur verschafft werden. Der Förderverein hat sich Anfang des Jahres gegründet, die geplanten Aktivitäten wurden durch Corona gestoppt.