In den Wohnungen der Smith Barracks in Baumholder hat es am Montag eine Explosion gegeben. Nach Angaben von Armeesprechern wurde ein Bauarbeiter ins Krankenhaus eingeliefert.

13 Familien seien evakuiert worden, nachdem es durch die Explosion zu Überschwemmungen in den Wohnungen gekommen war. Dies berichtet die US-amerikanische Zeitung „Stars and Stripes“.

Es habe sich um eine kleine Explosion gehandelt, wahrscheinlich ausgelöst durch die Entzündung von Staub in der Luft, informierte die US-Armee. Die Explosion ereignete sich gegen Mittag, als ein Bauunternehmer den Boden in einer leeren Wohnung im Gebäude 8025 schleifte, einer in den 1950er Jahren auf dem Armeeposten errichteten Familienwohnanlage. Das Wohnhaus im vierten Stock werde derzeit renoviert und für neue Bewohner vorbereitet.

Die Explosion habe Wasserleitungen im Gebäude zerstört und zu Überschwemmungen von den oberen Stockwerken abwärts geführt. Passanten hatten in der Gegend auch zahlreiche Glasscherben entdeckt. Der Vorfall werde nun weiterhin untersucht.

Der verletzte Arbeiter sei nach Ludwigshafen in eine Spezial-Klinik gebracht worden. Das Ausmaß der Verletzungen war gestern nicht bekannt. Weitere Verletzte wurden nicht gemeldet. Die evakuierten Familien würden auf Kosten der Armee in Hotels untergebracht, hieß es. In der Garnison werden derzeit rund 400 neue Wohneinheiten gebaut, weitere Häuser werden renoviert. Die Bauprojekte belaufen sich auf rund 500 Millionen US-Dollar.