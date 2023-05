Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Sanierung der Gallushalle in Ulmet soll in den kommenden Wochen starten. Dies teilte Ortsbürgermeister Klaus Klinck bei der Ratssitzung am Dienstag mit. Mit 145.000 Euro bilden die Arbeiten an der Halle den dicksten Brocken im aktuellen Doppelhaushalt.

Laut Klinck soll die Sanierung bereits in den Sommerferien starten. „Es wird kein Prunkbau, wir machen nur das Notwendigste“, stellte er klar. Neben einem barrierefreien Eingang soll eine ebensolche